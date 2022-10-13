* запрещённая в России организация

Москва, 13 октября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. С конца сентября в российские СИЗО были доставлены более 400 неонацистов из полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 13 октября сообщили в пресс-службе СКР.

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (запрещённая в России организация)

«В период с конца сентября по настоящее время на территорию России доставлены 402 националиста полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые размещены в специализированных учреждениях на территориях Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей», — сообщили в ведомстве.

В результате следственных действий с задержанными зафиксированы новые факты жестокого обращения с гражданским населением, совершенные киевскими карателями, добавили в СКР.