Москва, , 13:13 — REGNUM В правительстве России пройдет совещание по вопросу отмены так называемых чернобыльских выплат в ряде населенных пунктов некоторых регионов. Об этом сообщила депутат Госдумы от Тульской области Надежда Школкина («Единая Россия»).

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В ближайшее время на площадке правительства РФ будет проведено совещание по данной теме, так как этот вопрос касается не только Тульской области, но и многих других регионов России», — отметила Школкина в телеграм-канале.

Она отметила, что в Госдуме полностью разделяют беспокойство и волнение жителей и доводят позицию до правительства РФ.

«Я обратилась к вице-премьеру правительства РФ Виктории Абрамченко, курирующей вопросы экологии и эту тематику, а также обсудила ситуацию с профильными федеральными министерствами и ведомствами, включая Пенсионный фонд России», — отметила Школкина.

В случае исключения из перечня заявленных населённых пунктов Тульской области, выплат лишатся почти 24% от числа тех, кто получал эти выплаты ранее, а это значительная часть населения региона.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, более 300 населенных пунктов Тульской области могут исключить из чернобыльской зоны в 2022 году. Проект соответствующего постановления был опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов и вызвал резонанс в обществе. В социальных сетях начали подписывать петиции против инициативы.

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