Томск, 13 октября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Сотрудники компании «Горсети» из Томска собрали гуманитарную помощь бойцам томского добровольческого батальона «Тоян». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Энергетики отправили военнослужащим бензиновый генератор «Зубр», набор оргтехники, соединительные кабели, запас офисной бумаги, чай и конфеты. По словам гендиректора компании Владимира Резникова, в коллективе знают многих бойцов, несущих службу в именном подразделении.

«В частности, там находится наш коллега, который ушёл в армию ещё до мобилизации, добровольцем. Тесная связь помогает реагировать на нужды бойцов, поэтому я уверен, что это далеко не последнее взаимодействие», — отметил он.

Кроме того, предприятие обеспечило необходимым снаряжением призванных в рамках частичной мобилизации сотрудников. Энергетики также объявили сбор средств в поддержку семей мобилизованных.