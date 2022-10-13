София, 13 октября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В районе контрольно-пропускного пункта «Капитан Андреево» на болгарско-турецкой границе сотрудниками Таможенного управления Болгарии изъята крупная партия контрафактной продукции с логотипами известных мировых брендов. Об этом 13 октября сообщает софийская газета «24 часа».

stephenwd4h0 Граница

Согласно официальной информации, соответствующий груз был обнаружен в микроавтобусе с турецкой регистрацией, следовавшем из Стамбула в Софию. Среди изъятого товара — 2262 наименований одежды, парфюмерии и обуви, а также несколько тысяч пачек сигарет. По предварительным данным, общая стоимость этой продукции на черном рынке может превышать до $70 тыс.

Ведется следствие.

Напомним, ранее действующее правительство Болгарии объявило о начале реализации масштабной программы по борьбе с контрабандой.