Грозный, 13 октября 2022, 13:12 — REGNUM В Чечне возбуждено уголовное дело против местного жителя. Правоохранительные органы подозревают, что он участвовал в создании террористического военного подразделения в составе ВСУ. Этот факт выявили сотрудники регионального управления ФСБ.
По материалам ведомства Следственный комитет по республике возбудил против 40-летнего местного жителя уголовное дело о создании террористического сообщества в целях осуществления боевых действий против военнослужащих ВС РФ.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно сообщал о том, что на стороне националистов киевского режима воюют «чеченоговорящие шайтаны».
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