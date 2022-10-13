Грозный, 13 октября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Чечне возбуждено уголовное дело против местного жителя. Правоохранительные органы подозревают, что он участвовал в создании террористического военного подразделения в составе ВСУ. Этот факт выявили сотрудники регионального управления ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Боевик

По материалам ведомства Следственный комитет по республике возбудил против 40-летнего местного жителя уголовное дело о создании террористического сообщества в целях осуществления боевых действий против военнослужащих ВС РФ.

«40-летний житель Чечни Хусейн Джамбетов принимал участие в создании террористического сообщества «Отдельный батальон особого назначения Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Организация входит в состав иностранного легиона ВСУ», — пишет ИА «Чечня Сегодня».

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно сообщал о том, что на стороне националистов киевского режима воюют «чеченоговорящие шайтаны».