Кронштадт, Санкт-Петербург, 13 октября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В Кронштадте завершилась уникальная морская, речная и наземная операция по доставке в будущий Музей военно-морской славы главного экспоната — первой советской атомной подлодки К-3 «Ленинский комсомол», сообщил 13 октября председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин.

vk.com/fdboltin Атомная подлодка К-3 «Ленинский комсомол» в будущем музее в Кронштадте

По его словам, носовую и кормовую части легендарной субмарины соединили на торжественной церемонии 13 октября.

«Увидеть подлодку в экспозиции можно будет после открытия музея летом следующего года», — добавил чиновник.

Напомним, К-3 «Ленинский комсомол» является первой советской и третьей в мире атомной подводной лодкой. Название «Ленинский комсомол» унаследовала от одноименной подлодки «М-106», погибшей в 1943 году. Спуск на воду состоялся в 1957 году, а вывели из эксплуатации лодку в 1991 году.

Разделение прочного корпуса К-3 «Ленинский комсомол» на две части было необходимо, чтобы выгрузить ее на причал, где она станет музеем. Кроме того, транспортировка лодки целиком по суше через город потребовала бы разборки дорожных конструкций, что фактически обездвижило бы весь Кронштадт.