Москва, 13 октября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Нельзя допустить атак на газопровод «Турецкий поток», заявил в Москве министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Ministério das Relações Exteriores Петер Сийярто

По его словам, необходимо не допустить атак на «Турецкий поток», как это произошло с «Северным потоком», поскольку в противном случае газа у Венгрии не будет.

Дипломат подчеркнул, что для Венгрии важен работающий «Турецкий поток».

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснил свой визит в Россию необходимостью продолжать диалог.