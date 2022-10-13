Москва, , 13:57 — REGNUM На двух станциях Московского центрального кольца установили стойки с подогревом. Об этом сообщили в телеграм-канале Дептранса Москвы, передает корреспондент ИА REGNUM.

МЦК «Ростокино» Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Чтобы поездки на МЦК согревали даже в плохую погоду, на станциях Площадь Гагарина и Балтийская заработали стойки с подогревом», — сказано в сообщении. Появятся ли подобные стойки на других станциях МЦК, не уточняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 800 млн поездок совершено пассажирами МЦК с сентября 2016 года. В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы отметили, что в среднем за сутки на МЦК совершается около 550 тыс. поездок.

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