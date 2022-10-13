Москва, , 13:05 — REGNUM Министерство иностранных дел России заявило демарш послам Германии, Дании и Швеции по вопросу расследования диверсий на нитках газопроводов «Северный поток». Об этом 13 октября заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

МИД Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В МИД России в последние дни были вызваны главы дипломатических миссий Германии, Дании и Швеции в Москве. Им высказано недоумение в связи с отсутствием официальной реакции на направленное ещё 5 октября обращение председателя правительства РФ Михаила Мишустина к руководству этих стран относительно привлечения представителей компетентных ведомств нашей страны и ПАО «Газпром» к проводимому совместно Берлином, Копенгагеном и Стокгольмом расследованию диверсий», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Такие требования выдвигаются также на фоне появляющейся информации об участии других стран, в том числе США, в расследовании.

«Как было подчеркнуто, в случае отказа в допуске российских экспертов к текущим следственным действиям в Москве будут исходить из того, что упомянутым странам есть что скрывать либо они покрывают исполнителей этих террористических актов», — указали в министерстве.

Также отмечается, что «Россия, разумеется, не признает никакие «псевдо­результаты» такого расследования, если в нем не будут участвовать российские специалисты».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября произошли утечки газа на «Северных потоках». В Германии, Дании и Швеции не исключили, что совершена диверсия. Оператор «Северного потока — 1» Nord Stream AG заявил о беспрецедентных повреждениях. В Кремле ЧП назвали «беспрецедентной диверсией, по сути — актом международного терроризма».

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Добавим, что ранее Швеция отказалась передавать России результаты расследования взрывов на «Северных потоках» из-за конфиденциального характера полученных сведений. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что недопуск России к расследованию диверсии в Балтийском море можно назвать проявлением двойных стандартов. Напомним, в комиссию по расследованию ЧП помимо Швеции также входят представители Германии и Дании, России в этом списке нет.

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