Новосибирск, , 13:06 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть считает, что в регионе нужно создать особую экономическую зону. С таким предложением он выступил на форуме «Азиатская Россия — пространство прорывного развития», который проходит в Институте экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН 13–14 октября.

Новосибирская область Иван Шилов © ИА REGNUM

«Есть разные оценки вот этого инструмента. Из сегодняшних государственно-административных инструментов в Российской Федерации в сложившихся условиях, наверное, это единственный инструмент, который позволяет в какой-то степени развязать руки административные, бюрократические и катализировать процессы развития в городе Новосибирске», — цитирует «Коммерсантъ — Сибирь» Локтя.

Отметим, что на территории Сибирского федерального округа особая экономическая зона действует в Томской области (в 2020 году передана с муниципального на региональный уровень). В 2021 году такие зоны было решено создать в Кемеровской и Омской областях, а также в Красноярском крае.

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