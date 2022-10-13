Ереван, , 13:05 — REGNUM Трёхмесячные военные сборы для резервистов в Армении показали свою неэффективность, поэтому министерство обороны заменит из на 25-дневние. Об этом 13 октября на заседании правительства заявил министр обороны страны Сурен Папикян.

Подготовка резервистов https://www.ryazangov.ru

«Сборы становятся 25-дневными. 21 день — это основная служба, из них семь дней предусмотрено на подготовку, 14 дней — на боевые дежурства. В ближайшее время мы сообщим об этом», — сказал Папикян.

Он добавил, что теперь такие сборы станут обязательными, и призвал правоохранительные органы содействовать этому. Сроки участия в сборах можно будет выбирать.

Кроме того, в Армении организуют занятия для огневой подготовки женщин. Эти курсы будут добровольными.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны Армении организует курсы огневой подготовки для женщин