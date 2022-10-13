Санкт-Петербург, 13 октября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Все пассажиры, пострадавшие в ДТП с двумя автобусами в Санкт-Петербурге, получат денежную компенсацию, сообщили 13 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городского комитета по транспорту.

пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО ДТП с двумя автобусами

Напомним, ДТП произошло 13 октября в 09:30 мск в Красногвардейском районе города. По предварительным данным, 35-летний водитель автобуса № 183, отъезжая от остановки, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автобусом № 271. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе 14-летняя школьница.

«Тяжелых пострадавших нет. Информация по остальным уточняется. Но все пострадавшие пассажиры застрахованы и получат денежные компенсации, перевозчик поможет оформить все необходимые документы», — сообщили в комтрансе, добавив, что на оба маршрута направлены резервные автобусы.

В ведомстве уточнили, что предварительно ДТП произошло по вине 35-летнего водителя, который работает в компании-перевозчике с 2021 года. Общий стаж работы водителем — 13 лет. Перед непосредственным выходом на рейс мужчина проходил обязательный предрейсовый медицинский осмотр, включая освидетельствование на наличие алкоголя и наркотических средств. Также были произведены замеры давления, температуры, пульса. Чувствовал себя нормально.

«Водитель — виновник происшествия — будет уволен», — подчеркнул собеседник агентства.