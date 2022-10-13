Абакан, 13 октября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Родственникам мобилизованных в Хакасии могут оказать бесплатную и анонимную психологическую помощь. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 октября в региональном министерстве здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

Как уточнили в минздраве, в Хакасии работает горячая линия психологической помощи для родных и близких граждан, попавших под частичную мобилизацию. Гражданам предлагают обращаться за помощью, если они испытывают стресс, тревогу, не могут принять ситуацию. С ними пообщаются квалифицированные специалисты медицинского антикризисного центра.

Горячая линия действует по всей республике, звонки принимаются бесплатно в круглосуточном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября власти Хакасии проинформировали о том, что республика полностью выполнила задачи по частичной мобилизации. В регионе подготовлен второй пакет мер поддержки мобилизованных и их семей.