Москва, 13 октября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Поставки газа по «Силе Сибири» на территорию Китая в 2023 году заложеныв объёме 22 млрд кубов. Об этом в ходе выступления на Российский энергетической неделе заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Government.ru Александр Новак

«В 2023 году планируется 22 миллиарда [поставок газа]», — сказал Новак.

По его словам, в 2027 году Россия выйдет «на плановые 38 миллиардов кубических метров газа».