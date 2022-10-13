Берлин, 13 октября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В Германии зимой возможен рост антисемитских настроений, поскольку все больше людей начинают поддерживать радикальные движения из-за энергетического кризиса. Об этом заявил глава центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер.

Беспорядки в Германии

«Я с большой тревогой наблюдаю возобновление тенденции к росту (поддержки) АдГ (правая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии»), а также других радикальных движений, которые набирают силу из-за энергетического кризиса», — заявил он в интервью медиагруппе RND.

Шустер добавил, что такое развитие событий является «повторным доказательством того, что в нестабильные времена люди ищут пристанища у радикальных сил и упрощенной идеологии».

«Я опасаюсь (возможного) роста антисемитизма зимой, я также вижу (в этом) опасность для нашего общества и демократии в целом», — заключил он.