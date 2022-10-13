Киров, 13 октября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил 10 октября на рабочем совещании, что представительство региона в Москве, которое находилось на балансе областного АО «Вятавтодор», сразу после выборов продали частной строительной компании «по цене квартиры». Он написал об этом в своём телеграм-канале.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Коррупция

По словам Соколова, на минувшей неделе стало известно о «вопиющем факте», который был совершён руководством акционерного общества «Вятавтодор».

Также глава Кировской области уточнил, что продажа здания площадью 600 кв. метров, 10 соток земли, гаражи 200 кв. метров в центре Москвы, а также двух автомобилей по цене в 2-3 раза ниже рыночной близким компаниям — ООО «Строительная компания «Монолит»» и ЗАО «Энерготранс-С», была проведена без согласования с министерством транспорта региона.

«Сделка была остановлена, а генеральный директор «Вятавтодора» отстранен. Сегодня также отправлю материалы служебной проверки в прокуратуру, следственный комитет, управления МВД и ФСБ по Кировской области», — говорится в сообщении.

Кроме этого, Соколов указал, что он поручил провести проверку всех предприятий и акционерных обществ, в которых большая доля присутствия Кировской области

При этом, по данным издания »Коммерсант», «в ходе совещания прозвучала информация, что ООО «Строительная компания «Монолит»» (по данным newsler.ru) аффилировано c экс-премьером области Александром Чуриным».

«Я просто не знаю: страх потеряли, наглость просто беспредельная! Проверить всё! Думаю, что много удивительного ещё увидим», — приводит слова главы региона издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальнику отдела военкомата Фрунзенского района Санкт-Петербурга, которого подозревают в получении взяток за выдачу военных билетов категории «В» за взятки, продлили срок задержания на 48 часов.