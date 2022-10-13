В Калужской области начали строительство молочной фермы на 1400 голов
Ульяново, Калужская область, 13 октября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Первый камень в строительстве крупнейшей молочно-товарной фермы на 1400 фуражных голов крупного рогатого скота заложен в Ульяновском районе Калужской области. Об этом 13 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Леонида Громова.
Создание высокотехнологичного производства на территории Ульяновского района позволит увеличить объёмы производства продукции животноводства, повысит заинтересованность у производителей молока в производстве более качественного сырья, обеспечит дополнительные высокооплачиваемые рабочие места. Проект предполагает капитальное строительство материально-технической базы для содержания крупного рогатого скота, интенсификацию производства за счет применения современных технологий беспривязного содержания, автоматизированного доения и управления стадом на основе комплексной автоматизированной системы. Запуск в эксплуатацию данного животноводческого комплекса планируется в 2023 году.