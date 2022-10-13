Ульяново, Калужская область, 13 октября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Первый камень в строительстве крупнейшей молочно-товарной фермы на 1400 фуражных голов крупного рогатого скота заложен в Ульяновском районе Калужской области. Об этом 13 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Леонида Громова.

Пресс-служба правительства Калужской области Первый камень в строительстве крупнейшей молочно-товарной фермы заложен в Ульяновском районе

Создание высокотехнологичного производства на территории Ульяновского района позволит увеличить объёмы производства продукции животноводства, повысит заинтересованность у производителей молока в производстве более качественного сырья, обеспечит дополнительные высокооплачиваемые рабочие места. Проект предполагает капитальное строительство материально-технической базы для содержания крупного рогатого скота, интенсификацию производства за счет применения современных технологий беспривязного содержания, автоматизированного доения и управления стадом на основе комплексной автоматизированной системы. Запуск в эксплуатацию данного животноводческого комплекса планируется в 2023 году.

«Сельское хозяйство при помощи инвестиций имеет возможность развиваться дальше. Это судьбоносный день не только в Ульяновском районе, Калужской области, но и в Российской Федерации, так как данный комплекс сориентирован на производство молока более 15 000 тонн в год. Это экваторный проект, который позволит Калужской области перевалить за 500 000 тонн производства молока в год. В планах производить 1 000 000 тонн молока в год», — отметил Леонид Громов. министр.