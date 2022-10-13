Белгород, 13 октября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Система ПВО сработала в Белгороде 13 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Осколки повсюду. Белгород, 03.07.2022 г.

После серии громких звуков в социальных сетях стали появляться фотографии предполагаемого повреждения жилого многоквартирного дома.

Информацию подтвердил мэр города Антон Иванов — пострадал дом на улице Губкина.

«Выехал на место. Все службы уже там. Буду информировать», — пообещал он подписчикам в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне системы ПВО в Белгороде срабатывали дважды.