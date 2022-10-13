Джакарта, , 12:55 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди намекнула, что несколько лидеров стран-участниц G20 примут участие в саммите на Бали, сообщает CNN Indonesia.

Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди U.S. Department of State

Ожидается, что в саммите G20 примут участие президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

«Мы пока не получили отрицательного ответа от всех стран G20 относительно присутствия их лидеров», — заявила Ретно Марсуди на брифинге для прессы в здании министерства иностранных дел Индонезии 13 октября 2022 года.

«Координация с представителями стран G20, а также приглашенных стран продолжается для подготовки к участию лидеров», — добавила глава МИД Индонезии.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил в интервью Bloomberg, что Си Цзиньпин и Владимир Путин приедут на саммит G20.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что не может подтвердить, примет ли президент Владимир Путин участие в саммите G20.

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