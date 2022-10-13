Петрозаводск, , 13:00 — REGNUM Ветеран боевых действий в Южной Осетии, уроженец Олонецкого района Карелии Антон Исаев погиб во время специальной военной операции (СВО), сообщил 13 октября глава республики Артур Парфенчиков.

Военнослужащий Антон Исаев vk.com/aparfenchikov

По его словам, олончанин Антон Исаев — профессиональный военный, служил в Воздушно-десантных войсках. В 2008 году принимал участие в боевых действиях в Южной Осетии, был награжден Орденом мужества.

«Погиб, исполняя свой воинский долг в ходе спецоперации на [территории бывшей УССР]», — сообщил Парфенчиков и выразил слова соболезнования родным и близким военнослужащего.

Отметим, с начала специальной военной операции России, по обнародованным за восемь месяцев данным властей Карелии, регион потерял не менее 35 своих жителей.

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