Астана, 13 октября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Экономические связи России и Палестины могут развиваться более активно, для этого есть потенциал. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 13 октября на встрече с лидером Палестины Махмудом Аббасом.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Махмудом Аббасом. Сочи, 11 мая 2017 года

«Что касается двусторонних отношений — мы много раз говорили об этом — нужно ещё многое сделать для того, чтобы экономические связи развивались более активно», — сказал Путин в ходе встречи, проходящей в Астане на полях международных саммитов.

По его словам, необходимые предпосылки для такого развития есть. Страны развивают гуманитарные связи. Так, палестинские студенты проходят обучение в РФ по разным направлениям.

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