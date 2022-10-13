Вашингтон, 13 октября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Еще один бывший военнослужащий армии США, отправившийся воевать за киевский режим, ликвидирован в Донбассе, сообщает со ссылкой на членов его семьи New York Post.

Александр Дейнека. Наемник интервентов (фрагмент). 1931

Речь идет о выходце из штата Айдахо Дейне Партриджа, который был уничтожен 3 октября.

Представитель Госдепартамента США подтвердил The Post, что в Донбассе был убит гражданин США, но не сообщил никаких дополнительных подробностей.