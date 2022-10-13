Москва, , 12:53 — REGNUM Воевать можно ровно столько, сколько у тебя есть денег на войну, считает министр иностранных дел киевского режима Дмитрий Кулеба. Об этом он заявил в ходе розыгрыша, организованного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

Считая, что разговаривает с бывшим послом США в России Майклом Макфолом, Кулеба пояснил: »При нынешних, уже обещанных нам деньгах, от Соединённых Штатов, от Европейского союза как объединения и от ряда стран Европейского союза, до конца года мы более-менее продержимся. Мы сможем поддерживать финансовый баланс. Но после этого нам нужно будет заходить в программу МВФ. То есть, по сути, партнёры поддерживают нас до конца года, и мы должны использовать это время, чтобы финализировать программу с МВФ. При нынешнем балансе нам нужно в районе 5 млрд [долларов] в месяц. Но это всё unstable [не стабильно] на самом деле, поэтому чем быстрее мы закончим войну, тем лучше».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе пранка Кулеба также признался, что США и Великобритания помогли Киеву организовать контрнаступление на Юге.

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