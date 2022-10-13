Екатеринбург, 13 октября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Более 1,5 млн туристов посетили Свердловскую область с начала 2022 года. Об этом 13 октября в ходе пресс-конференции заявила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства области Эльмира Туканова.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Туризм

Гостям региона оказали платные туристические услуги на сумму 11,6 млн рублей. По словам Тукановой, чаще всего регион посещают жители Челябинской и Курганской областей, Пермского края и Югры. У иностранцев уральское направление отдыха не пользуется высоким спросом и составляет 0,93% от общего турпотока. Наиболее популярными местами для отдыха в Свердловской области у жителей соседних регионов туристов стали Екатеринбург, Верхняя Пышма и Нижний Тагил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2023 году на территории Свердловской области могут ввести туристический сбор. Его точная сумма пока неизвестна.