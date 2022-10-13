Якутск, 13 октября 2022, 12:59 — REGNUM Налажено активное взаимодействие между общественной палатой Якутии и постпредствами республики в Хабаровске и Москве в части приёма посылок для военнослужащих. Об этом заявил 13 октября на брифинге председатель общественной палаты региона Николай Бугаев.
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Он также рассказал, что была организована доставка дополнительного оборудования и снаряжения для бойцов отряда «Барс-2», которые находятся в Луганской народной республике.
Как сообщало ИА REGNUM, жителям Якутии, мобилизованным для участия в спецоперации в защиту Донбасса, выдадут всё необходимое, но сбор дополнительных предметов экипировки идёт, чтобы сделать жизнь военнослужащих более комфортной, также пояснил Николай Бугаев.