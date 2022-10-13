Симферополь, 13 октября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В школах Крыма учебный процесс продолжится в штатном режиме, сообщил 13 октября глава республики Сергей Аксёнов.

Марина Каширская, ИА REGNUM Крым

По его словам, учебный процесс для крымских школьников продолжится в штатном режиме, перевода на дистанционный формат не будет.

«Будем действовать в рамках действующего законодательства, — написал Аксёнов в личном телеграм-канале. — Учебный процесс продолжится в штатном режиме, перевода на дистанционный формат не будет».