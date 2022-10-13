Бишкек, , 12:52 — REGNUM За девять месяцев выработка электроэнергии в Киргизии снизилась до 9,3 млрд киловатт-часов электроэнергии. Об этом заявил министр энергетики Таалайбек Ибраев на пресс-конференции.

Створ плотины Нарынской ГЭС-1 Сайга20К

Высокопоставленный чиновник отметил, что это на 1,4 млрд киловатт-часов или на 13,1% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

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Глава Минэнерго сообщил, что для решения проблемы продолжающегося энергодефицита республика вынуждена покупать электроэнергию у соседних стран.

По его словам, с Туркменией заключили два контракта об импорте 2,8 млрд киловатт-часов, из которых Киргизия уже получила 1 млрд 825,4 млн киловатт-часов. Также есть соглашение с Казахстаном о поставках 450 млн киловатт-часов, из которых 241,6 млн киловатт-часов уже получено.

«В марте 2023 года планируется подписать контракт с Узбекистаном и Казахстаном на поставку в Киргизию 600 млн киловатт-часов», — подытожил Ибраев.

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