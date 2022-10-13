Вашингтон, 13 октября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Популярная певица Бейонсе попала в центр скандала из-за фотографии на обложке альбома Renaissance. Об этом 13 октября сообщает газета New York Post.

Parkwood Pictures Entertainment, LLC Бейонсе

Художник Нуси Куэро, создавший корсет, который Бейонсе использовала для снимка, обвинил стилиста певицы Марни Сенофонте в том, что она не заплатил ему за работу. «Как от стилиста B (Бейонсе — ИА REGNUM), я действительно ожидал лучшего от вас и вашей команды», — заявил Куэро в письме, которое он опубликовал на своей странице в соцсети.

Художник отметил, что он вынужден был вынести проблему в публичное пространство, поскольку команда Бейонсе перестала отвечать на его письма. Куэро также дал понять, что если после этого вопрос не будет решён, то он обратится в суд, чтобы получить заработанные деньги. Дизайнер отметил, что он является далеко не единственным представителем художественного сообщества, который столкнулся с такой проблемой и заявил, что она поразила индустрию «до мозга костей».

Напомним, Бейонсе выпустила пластинку Renaissance 29 июля 2022 года. В седьмой по счёту альбом певицы вошли 16 треков, в том числе сингл «Break My Soul».