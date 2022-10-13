Певица Бейонсе попала в скандал из-за обложки альбома Renaissance
Вашингтон, 13 октября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Популярная певица Бейонсе попала в центр скандала из-за фотографии на обложке альбома Renaissance. Об этом 13 октября сообщает газета New York Post.
Художник Нуси Куэро, создавший корсет, который Бейонсе использовала для снимка, обвинил стилиста певицы Марни Сенофонте в том, что она не заплатил ему за работу. «Как от стилиста B (Бейонсе — ИА REGNUM), я действительно ожидал лучшего от вас и вашей команды», — заявил Куэро в письме, которое он опубликовал на своей странице в соцсети.
Художник отметил, что он вынужден был вынести проблему в публичное пространство, поскольку команда Бейонсе перестала отвечать на его письма. Куэро также дал понять, что если после этого вопрос не будет решён, то он обратится в суд, чтобы получить заработанные деньги. Дизайнер отметил, что он является далеко не единственным представителем художественного сообщества, который столкнулся с такой проблемой и заявил, что она поразила индустрию «до мозга костей».
Напомним, Бейонсе выпустила пластинку Renaissance 29 июля 2022 года. В седьмой по счёту альбом певицы вошли 16 треков, в том числе сингл «Break My Soul».