Москва, 13 октября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Московскими автовокзалами пользуется каждый четвертый житель столицы. Соответствующие данные опубликованы в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Mosoblvokzaly.ru Щелковский автовокзал

Наиболее востребованным автовокзалом Москвы признан «Центральный» у метро «Щелковская». Москвичи также назвали свой топ-5 городов для путешествий, в который вошли: Рязань, Санкт-Петербург, Тула, Владимир и Ярославль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в РЖД планируют провести реконструкцию московских вокзалов в 2025–2030 годах. Отмечается, что столичные вокзалы сохранят внешний вид, однако внутри будут созданы современные условия.