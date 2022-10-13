Хельсинки, 13 октября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Финляндия создаёт обновлённую систему противовоздушной обороны, которая в дальнейшем, после вступления в страны в НАТО, может быть интегрирована в Североатлантический альянс. Об этом заявил главнокомандующий финскими Силами обороны Тимо Кивинен.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия и НАТО

Кивинен уточнил, что Хельсинки примет решение по проекту в 2023 году.

«У нас идёт реализация (собственного) проекта по созданию противовоздушной обороны. Он находится на той стадии, когда решения будут приняты в начале следующего года», — сказал главнокомандующий, слова которого приводит общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Он добавил, что в контексте вступления страны в НАТО Финляндия также более широко рассматривает вопросы противовоздушной и противоракетной обороны.

«ПВО Финляндии будет интегрирована в противовоздушную и противоракетную оборону НАТО, когда мы станем её членами», — подытожил Кивинен.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее 15 государств Европы подписали протокол о создании глобальной общеевропейской системы противовоздушной обороны (ПВО). Как пояснила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер, подписание документа о проекте European Sky Shield («Европейский противоракетный щит») состоялось по инициативе Германии и связано с ситуацией на территории б. УССР.

По её словам, документ направлен на стремление усилить европейскую составляющую в Североатлантическом альянсе.

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