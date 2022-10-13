Москва, , 12:49 — REGNUM Прогнозы МВФ о рецессии, грозящей в 2023 году странам, на которые приходится треть мирового ВВП, выглядят вполне обоснованными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Инфляция Pixabay.com

«Текущая ситуация отличается действием целого ряда факторов, которые, с одной стороны, стали следствием ограничений, действовавших в период пандемии. С другой стороны, ее последствия многократно усугубились геополитическим кризисом, который развился в 2022 году. Это обернулось нарушением экономических связей между Россией и странами Запада, фрагментацией мировых рынков энергоресурсов, усугублением топливно-энергетического и продовольственного кризиса, — сказал Мастеров. — Всё это привело к развитию беспрецедентно высокой и масштабной инфляции. Она распространилась на широкую номенклатуру продукции и услуг практически во всех развитых странах».

По его словам, топливно-энергетический дефицит лишь усугубляет ситуацию, ведя к еще большему росту цен.

«В этих условиях всё больше предприятий не выдерживают ценового давления как на себестоимость, так и на потребительский спрос и находятся на грани банкротства и закрытия, — сказал Мастеров. — Нарастают и обостряются дисбалансы между финансовым и реальным секторами экономики, что в условиях высокой инфляции усугубляет ситуацию на мировых финансовых рынках. Традиционные инструменты борьбы с инфляцией не работают в полной мере, поскольку ведут к усугублению кризисных тенденций в экономике, не устраняя при этом в полной мере высокую инфляцию».

Как полагает экономист, с наступлением зимнего периода следует ожидать обострения ситуации с дефицитом энергоресурсов, усугубления топливно-энергетического кризиса, что будет способствовать дальнейшему разгону инфляции, еще больше подавлять деловую и потребительскую активность, ставя многие предприятия на грани банкротства и перед необходимостью сокращения персонала, что, в свою очередь, приведет к росту безработицы.

«В результате будет развиваться рецессия, которая грозит усугублением трудно поддающихся контролю стагфляционных процессов в экономике», — подытожил Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рост ставок ФРС США вызывает отток капиталов из Европы и Японии в Америку, что ухудшает их положение в преодолении кризиса.

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