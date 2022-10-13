Кишинёв, 13 октября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Участники бессрочной протестной акции в Кишинёве 13 октября перед зданием парламента вышли на протестный митинг, требуя проведения досрочных парламентских выборов.

partidulsor. md Акция протеста в Кишинева сторонников партии Шор

Перед парламентом были установлены ростовые фигуры в форме спецназа полиции, на которые нанесли лица президента Молдавии Маий Санду, премьер-министра страны Натальи Гаврилицы, и спикера парламента Игоря Гросу. Протестующие скандировали: «Долой Майю Санду».

«Началось заседание парламента, которое мы считаем бессмысленным. Сегодняшняя власть полностью себя дискредитировала. Сегодняшний парламент не представляет интересов народа. Это — машина, которая за ночь, за несколько часов рассматривает важнейшие законопроекты, такие как принятие бюджета страны», — заявил на митинге один из организаторов протестов, председатель Оргеевского района Молдавии Дину Цуркану.

Он также заявил, что власти страны направляют силы полиции на то, чтобы помешать протестам. Правоохранители выписывают штрафы за курение, не пускают протестовать к зданию администрации президента, а также снесли часть палаточного городка, которая находилась на проезжей части.

Напомним, партия «Шор» организовала бессрочную протестную акцию в Кишинёве, которая длится с 18 сентября. Разрешение на неё получено у мэрии столицы до 31 декабря.