Санкт-Петербург, 13 октября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Успешно завершена морская часть государственных испытаний большой дизель-электрической подводной лодки «Уфа» проекта 636, построенной в Петербурге для Тихоокеанского флота России. Об этом сообщили 13 октября в пресс-службе АО «Адмиралтейские верфи». Испытания проходили на полигонах Балтийского моря.

АО «Адмиралтейские верфи» Подводная лодка «Уфа»

«Специалисты <…> проверили работу корабельных устройств, механизмов и оборудования, в том числе гидроакустического и навигационного комплексов. Подводная лодка успешно выполнила глубоководные погружения, адмиралтейцы совместно с экипажем произвели оценку управляемости корабля на разных ходовых глубинах», — пояснил главный строитель кораблей Руслан Шереметьев.

После морской части госиспытаний подводная лодка «Уфа» пройдет на предприятии ревизию и чистовую отделку.

«Уфа» — четвертая подводная лодка серии из шести лодок для ТОФ, заложена в ноябре 2019 года. Подлодки этого проекта имеют более высокую (по сравнению с предыдущими проектами) боевую эффективность, новейший инерциальный навигационный комплекс, современную автоматизированную информационно-управляющую систему, мощное торпедно-ракетное вооружение.