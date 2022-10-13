Донецк, , 12:48 — REGNUM Боевики ВСУ вновь обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево, сообщили 13 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

«Донецк непокорённый» Ярослав Громов © ИА REGNUM

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 12:04 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм; 12:12 — н. п. Новомихайловка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 12:25 боевики ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм. В 12:07 киевские каратели обстреляли Горловку (пос. ш-ты 6/7), выпустив шесть мин калибром 120 мм; а в 12:15 — Зайцево, выпустив шесть снарядов калибра 122 мм.