Донецк, 13 октября 2022, 12:48 — REGNUM Боевики ВСУ вновь обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево, сообщили 13 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
В 12:25 боевики ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм. В 12:07 киевские каратели обстреляли Горловку (пос. ш-ты 6/7), выпустив шесть мин калибром 120 мм; а в 12:15 — Зайцево, выпустив шесть снарядов калибра 122 мм.