Петропавловск-Камчатский, 13 октября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Культура» в селе Ачайваям Олюторского района на Камчатке капитально отремонтируют районный дом культуры. Работы планируют завершить к началу декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Капитальный ремонт

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Подрядчик уже отремонтировал трубы, сделал стяжку полов, заменил системы отопления, водопровода, канализации. До конца октября предстоит проверить вентиляцию и провести пусконаладочные работы.

«Несмотря на труднодоступность района все материалы были завезены и ремонт был начат. На сегодняшний день ремонт подходит к завершению. Открытие учреждения запланировано на третье декабря. Сельчане ждут, когда обновлённый очаг культуры распахнёт двери», — прокомментировала директор Дома культуры Татьяна Ткаченко.

Также капитальный ремонт продолжается в Алеутском краеведческом музее села Никольское. В настоящее время ведётся замена кровли здания. Внутри музей преобразился в 2021 году — сотрудники учреждения и жители села высоко оценили модернизацию учреждения. Впечатлён проделанной работой был и посетивший музей Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Дания в РФ Карстен Сендергорд. Он отметил тесное сотрудничество историков двух стран по сохранению памяти датского мореплавателя Витуса Беринга, который в 1741 году открыл Командорские острова.

«Я открыл для себя много новых вещей, побывав в этом музее. Особенно меня поразило, насколько тесны связи между нашими странами», — сказал посетивший обновленный музей Карстен Сендергорд.

Также по национальному проекту «Культура» новые экспонаты и специализированное оборудование появились в Елизовском районном краеведческом музее.

«В этом году в нашем музее большая радость. Мы получили благодаря нацпроекту новое оборудование, специализированное для фондохранилища — это мобильные стеллажи, они позволят сэкономить пространство. Также получили драйверные шкафы, которые позволят усовершенствовать условия хранения газет, плакатов и других документов нестандартного формата», — рассказала специалист по учету и хранению музейных предметов Елизовского районного краеведческого музея Людмила Ботвина.

Благодаря нацпроекту в коллекции музея появились муляжи медалей и форма советского рядового времён Великой Отечественной войны, а также новые предметы национальной одежды коренных народов Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, в России по национальному проекту «Культура» ведётся масштабное обновление библиотек — открыто уже 778 модельных библиотек. На Камчатке модернизировали учреждения культуры в Петропавловске-Камчатском, Елизове и поселке Усть-Камчатск. 6 октября состоялось открытие модельной библиотеки в селе Эссо.