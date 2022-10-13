* запрещённая в России организация

Мелитополь, , 12:47 — REGNUM В различные российские СИЗО с начала сентября доставили 402 боевика националистической группировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 13 октября телеграм-канал Следственного комитета России.

Автомобильный знак батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В пресс-службе рассказали о совещании, которое провёл в Мелитополе глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Ему доложили о преступлениях киевского режима в отношении мирного населения, а также российских военнослужащих.

Следователи проводят расследование 112 уголовных дел. Среди подозреваемых — командир батальона морской пехоты ВСУ Николай Бирюков, который отдавал войскам приказ стрелять на поражение по любым целям, в том числе гражданским, а также его подчинённый Николай Олексенко, убивший мирного жителя, ехавшего на велосипеде.