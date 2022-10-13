Москва, 13 октября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Семь регионов Дальнего Востока принимают активное участие в восстановлении Донецкой Народной Республики. Изначально в списке объектов, которые необходимо восстановить было 275 пунктов. Сейчас их число превысило 300, об этом на совещании с губернаторами ДФО рассказал полномочный представитель президента Юрий Трутнев.

Дарья Драй ИА REGNUM Стенд «Донбасс»

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«Мы должны привести в порядок новые российские территории», — сказал Трутнев.

Дальневосточные регионы уже отремонтировали в ДНР 25 школ, 20 детских садов. Благоустроили 13 детских и шесть спортивных площадок. В нормативное состояние привели 93 участка автомобильных дорог. Дальневосточники передали в Донецкую Народную Республику 75 единиц специальной автомобильной техники.

Все работы выполняются точно в срок.

Полпред распорядился подготовить планы по ремонтно-восстановительным работам в подшефных территориях на 2023 год. Так же Трутнев ждёт предложений по организации летнего отдыха детей из Донбасса на Дальнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, Дальневосточные регионы в полном объёме выполняют задание по мобилизации граждан для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса.