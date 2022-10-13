Астана, , 12:46 — REGNUM В существующей на сегодняшней день ситуации Азии нужно не упустить момент и смелее борть на себя лидерские функции. Об этом 13 октября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

Александр Лукашенко President.gov.by

По словам Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА, он считает, что в данный момент в мире настаёт время Азии, и хотя проживающие в ней люди — очень аккуратные, осторожные и выверенные, это не должно стать причиной того, что Азия упустит этот момент.

«Все сейчас ищут, на кого бы опереться. И так случилось, что ШОС и ваша организация (СВМДА. — ред.), которая была создана по инициативе Казахстана здесь, — это, я вам скажу, сильно. И то, что вы сейчас начали развивать эту организацию, превращать ее в глобальную, — это очень правильно. Поэтому надо смелее брать бразды правления миром в руки и управлять», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время в геополитике идут серьёзные изменения, мир преобразуется в многополярный и Азия начинает играть в нём ключевую роль.