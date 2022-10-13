Пермь, 13 октября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Перми практически завершился снос здания бывшего авторынка на ул. Островского, сообщает «РБК-Пермь».

Снос

Уже полностью демонтировали три стены помещения и все прилегающие к нему киоски. Снос комплекса стартовал в конце сентября. Планировалось, что работы завершат в конце октября 2022 года.

Добавим, авторынок переехал с ул. Островского летом 2022 года. теперь он располагается в здании ЖК «Солнечный город». Муниципальная власть выкупила объект. Предполагается, что к 300-летию Перми на месте снесённого авторынка появится сквер.