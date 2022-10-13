Астана, 13 октября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Глава Палестины Махмуд Аббас выступил на Конференции по укреплению и взаимодействию в Астане в четверг, 13 октября. Об этом сообщает информационное агентство Quds.

Kremlin.ru Махмуд Аббас

По данным журналистов, в своём выступлении Аббас коснулся вопроса о создании независимого Палестинского государства в границах 1967 года. Аббас подчеркнул, что Палестина не будет «связывать себя» новыми соглашениями с Израилем и намерена добиваться реализации своих прав методом дипломатии.

«Мы не будем связывать себя соглашениями, подписанными с Израилем, и мы пересмотрим наши общие отношения с ним. Кроме того, мы призываем к признанию преступлений (совершённых против палестинцев — ИА REGNUM) и компенсации за массовые убийства и разрушения, совершенные Израилем против палестинского народа с 1948 года», — заявил Махмуд Аббас.