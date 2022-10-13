Красноярск, , 12:44 — REGNUM С начала 2022 года санитарная авиация в Красноярском крае эвакуировала более 2 тысяч «тяжёлых» пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 октября в краевом министерстве здравоохранения.

Санавиация в Красноярском крае Пресс-служба министерства здравоохранения Красноярского края

Всего за указанный период санавиация в крае совершила 1378 рейсов. Медики вылетали в самые отдалённые территории, в том числе на острова Северного Ледовитого океана.

К помощи санавиации медики обращаются в самых сложных или экстренных ситуациях. Как уточнил заведующий отделением санитарной авиации Краевой клинической больницы Константин Барышников, в этом году самой северной точкой эвакуации стал посёлок Хатанга. «Филиал санавиации в Дудинке неоднократно вылетал в районы северного морского пути на острова Северного Ледовитого океана, а однажды мы эвакуировали экстренного пациента с ледокола», — рассказал Барышников.

По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, территориальные особенности региона сформировали жизненную необходимость в использовании услуг санитарной авиации.

Напомним, отделение санавиации краевой клинической больницы действует в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Оно является вторым в России по количеству воздушных судов, выполняемых рейсов и числу эвакуируемых граждан.

Применяется 20 единиц воздушного транспорта в формате круглосуточного дежурства. В составе санавиации работают вертолёты Ми-8, Ми-8МТВ-1, Robinson R-44, «Еврокоптер» AS-350, «Еврокоптер» ЕС-120, самолёты Ан-24, Ан-26, Cessna-208B, Pilatus PS-12 и Як-42.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с октября и до конца года на санавиацию потратят почти 25 млн рублей.

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