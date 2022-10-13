Москва, , 12:44 — REGNUM Киев ждёт от США хотя бы обещания передать систему противовоздушной обороны «Патриот» и ракет дальнего радиуса действия. Об этом министр иностранных дел киевского режима Дмитрий Кулеба заявил в ходе розыгрыша, организованного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Кулеба Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Считая, что разговаривает с бывшим послом США в России Майклом Макфолом, Кулеба отметил: »Мне кажется, что Соединённые Штаты сейчас должны преодолеть психологический барьер — а по другому я никак не могу объяснить их отказ — и анонсировать хотя бы передачу [киевскому режиму] в одном из следующих пакетов систему противовоздушной обороны «Патриот» и ракет дальнего радиуса действия».

Он также заверил, что Киев не будет их использовать по территории Российской Федерации. «Но если они у нас будут, мы сможем на максимальную глубину простреливать оккупированные территории [бывш. УССР], уничтожать российские резервы там», — пояснил Кулеба.

Кроме того, Киеву нужны танки «Абрамс», хоть какие. »Танки «Абрамс», даже какие-нибудь старенькие, мы готовы принимать. Мы видим, что где-то в Вашингтоне, и мы подозреваем — где, есть блок на эти темы. Почему-то «Хаймарсы» можно давать, а «Патриоты» нельзя», — признался Кулеба.