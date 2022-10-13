Краснодар, , 12:43 — REGNUM В Краснодаре усилили меры безопасности после теракта на Крымском мосту. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации столицы Кубани.

Краснодар (сс) Maska999

«Сегодня обстановка в Краснодаре оценивается как стабильная. Однако в связи с терактом на Крымском мосту мы должны предпринять превентивные меры соответствующего характера. Нам нужно сделать всё необходимое, чтобы обезопасить жителей. И в то же время мы должны проработать вопросы реализации первоочередных мер по минимизации и ликвидации последствий диверсионных террористических проявлений, в случае их совершения», — отметил и. о. главы Краснодара Максим Слюсарев.

Усилены меры безопасности на объектах образования, торговли, транспорта, ЖКХ и других сфер.

Для минимизации и ликвидации последствий возможных терактов казаки Кубанского казачьего войска, включенные в оперативную группу, успешно прошёл все тренировки и готов к выполнению поставленных задач.