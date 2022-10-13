Пенза, , 12:44 — REGNUM Теракт на Крымском мосту стал угрожающим вызовом всему российскому обществу, а не только стране и Вооруженным силам России. К такому выводу пришел депутат Госдумы РФ от Пензенской области Игорь Руденский («Единая Россия»).

Крымский мост Анна Рыжкова © ИА REGNUM

С его слов, киевский режим в последнее время становится ядерным террористом. ВСУ, не задумываясь, наносят удары по Запорожской АЭС, их диверсанты нацелились на объекты в России, неоднократно подвергалась атакам Курская АЭС.

«И вот теперь Крымский мост…. Почему именно этот объект был выбран целью страшной террористической атаки? Во-первых, Зеленский давно грозился взорвать Крымский мост. Во-вторых, Крымский мост — символ Русской весны 2014 года, символ бескровной победы, начала собирания и воссоединения русских земель, возвращения Россией ранга сверхдержавы в международной политике», — считает Руденский.

Даже почтовую марку выпустили с изображением теракта на Крымском мосту, а в первые минуты после взрыва в офисе Зеленского прямо заявляли о своей причастности, но к вечеру их риторика уже поменялась. Да и в США несколько крупных изданий отметили, что за терактом стоят спецслужбы киевского режима.

Всякому терпению приходит конец, а данная ситуация требует от Москвы жесткого ответа. «И мы уже отвечаем», добавил депутат.

ИА REGNUM ранее сообщало, до четырех увеличилось число погибших в результате теракта на Крымском мосту 8 октября, где частично обрушилась автомобильная часть, а на железнодорожной ветке моста сгорели несколько цистерн железнодорожного состава.

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