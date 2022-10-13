Майами, США, , 12:40 — REGNUM Некоммерческая организация «Латиномериканский зал славы авторов песен» вручит Медаль Свободы — новую награду, учрежденную организацией, — авторам песни «Patria y vida», которая стала гимном оппозиции на Кубе. Об этом пишет агентство EFE.

Протест на Кубе

Медаль получат Хотуэль Ромеро, Беатрис Луэнго, Дессмер Буэно, Луис Мануэль Отеро Алькантара, Майкель Осорбо, Александр Дельгадо, Рэнди Малком Мартинес и DJ El Funky.

Песня, ставшая «саундтреком» акций протеста 11 июля 2021 года на Кубе, получила, в частности, премию «Латиноамериканский Грэмми» за лучшую песню года.

Ведущей гала-вечера станет перуанско-американская актриса и певица Изабела Мерсед. На вечере выступят такие артисты, как Эмилио и Глория Эстебан, Хосе Фелисиано, Драко Роса, Эрика Эндер, Gente De Zona и другие.