Майами, США, 13 октября 2022, 12:40 — REGNUM Некоммерческая организация «Латиномериканский зал славы авторов песен» вручит Медаль Свободы — новую награду, учрежденную организацией, — авторам песни «Patria y vida», которая стала гимном оппозиции на Кубе. Об этом пишет агентство EFE.
Медаль получат Хотуэль Ромеро, Беатрис Луэнго, Дессмер Буэно, Луис Мануэль Отеро Алькантара, Майкель Осорбо, Александр Дельгадо, Рэнди Малком Мартинес и DJ El Funky.
Песня, ставшая «саундтреком» акций протеста 11 июля 2021 года на Кубе, получила, в частности, премию «Латиноамериканский Грэмми» за лучшую песню года.
Ведущей гала-вечера станет перуанско-американская актриса и певица Изабела Мерсед. На вечере выступят такие артисты, как Эмилио и Глория Эстебан, Хосе Фелисиано, Драко Роса, Эрика Эндер, Gente De Zona и другие.