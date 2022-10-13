Вашингтон, , 12:40 — REGNUM Президент США Джо Байден по ошибке заявил, что его старший сын погиб в Ираке, хотя на самом деле он умер от рака. Об этом 13 октября сообщает телеканал Fox News.

Джо Байден (сс) The White House

На выступлении в штате Колорадо Байден заявил на открытии национального монумента в лагере Хейл:

«Просто представьте, я говорю это искренне. Я говорю это как отец человека, которого наградили Бронзовой звездой, видной медалью за службу, погибшего в Ираке».

При этом Fox News отмечает, что старший сын президента США Джозеф «Бо» Байден умер от рака в 2015 году.

Читайте также: «Байден опаснее Трампа» — американцы осудили президента за разжигание войн