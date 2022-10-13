Байден по ошибке заявил, что его старший сын погиб в Ираке
Вашингтон, 13 октября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден по ошибке заявил, что его старший сын погиб в Ираке, хотя на самом деле он умер от рака. Об этом 13 октября сообщает телеканал Fox News.
(сс) The White House
Джо Байден
На выступлении в штате Колорадо Байден заявил на открытии национального монумента в лагере Хейл:
«Просто представьте, я говорю это искренне. Я говорю это как отец человека, которого наградили Бронзовой звездой, видной медалью за службу, погибшего в Ираке».
При этом Fox News отмечает, что старший сын президента США Джозеф «Бо» Байден умер от рака в 2015 году.
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