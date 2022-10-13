Осло, 13 октября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Компания Shell подтвердила, что газ продолжает поступать в нормальном режиме после инцидента на газовом месторождении, произошедшего ранее 13 октября на норвежском перерабатывающем предприятии в Нюхамне, передает агентство Bloomberg.

(сс) DennisM2 Логотип Shell

По данным местных СМИ, полиция была вызвана на объект на газовом месторождении Ормен-Ланге для расследования возможной угрозы взрыва. Характер угрозы пока не ясен. В данное время Европа находится в напряжении после предполагаемой диверсии на трубопроводах «Северный поток» в Балтийском море. Внимание к энергетической инфраструктуре в регионе значительно повысилось.

Месторождение Ормен-Ланге и завод в Нюхамне представляют важнейшее значение для поставок норвежского газа в Европу.

Завод перерабатывает природный газ с месторождения, находящегося под управлением Shell, и обеспечивает около 20% поставок в Великобританию.

Компания Shell в Норвегии была «проинформирована полицией о неясной ситуации вблизи газового завода в Нюхамне, — сказал представитель компании. — В качестве меры предосторожности газовый завод был эвакуирован, и была мобилизована служба Shell по реагированию на чрезвычайные ситуации».