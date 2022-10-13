Уфа, 13 октября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Из Уфы запускают прямые субсидируемые авиарейсы в Махачкалу. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

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Сообщается, что полеты с 16 ноября будет осуществлять авиакомпания Red Wings на авиалайнерах SSJ100 вместимостью сто кресел. Рейсы будут выполняться по средам.

Отмечается, что данное направление субсидируется из федерального бюджета.

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